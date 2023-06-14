МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы преимущественно растут в среду перед публикацией итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. ФРС считает дальнейшее повышение ставки менее целесообразным

По состоянию на 16.54 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,32%, до 34 104,24 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,12%, до 13 589,77 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,19%, до 4 377,11 пункта.

Позднее в среду будут известны итоги заседания Федрезерва. Около 93% аналитиков, опрошенных CME Group, ожидают сохранения базовой процентной ставки регулятора на текущем уровне в 5-5,25%. Кроме решения по ставке ФРС опубликует макроэкономические прогнозы. Также инвесторы будут оценивать комментарии председателя центробанка Джерома Пауэлла в рамках пресс-конференции.

"Сохранение ставки, скорее всего, не является однозначным знаком того, что ФРС закончила (ужесточение денежно-кредитной политики — ред.), а также того, что любое смягчение неизбежно. Обстоятельства благоприятствуют повышению ставки как следующему действию ФРС, и центробанк все еще далек от объявления победы над инфляцией", — приводит агентство Блумберг слова главы глобальной портфельной стратегии Fundstrat Брайана Раушера (Brian Rauscher).

Трейдеры также обратили внимание на макростатистику по стране. Так, цены производителей в США выросли на 2,8% в годовом выражении при ожидаемом увеличении на 2,9%, в месячном — снизились на 0,3% при прогнозе сокращения на 0,1%.