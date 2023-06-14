Фондовые индексы США в основном растут в среду в ожидании решений ФРС
МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы преимущественно растут в среду перед публикацией итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.54 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,32%, до 34 104,24 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,12%, до 13 589,77 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,19%, до 4 377,11 пункта.
Позднее в среду будут известны итоги заседания Федрезерва. Около 93% аналитиков, опрошенных CME Group, ожидают сохранения базовой процентной ставки регулятора на текущем уровне в 5-5,25%. Кроме решения по ставке ФРС опубликует макроэкономические прогнозы. Также инвесторы будут оценивать комментарии председателя центробанка Джерома Пауэлла в рамках пресс-конференции.
"Сохранение ставки, скорее всего, не является однозначным знаком того, что ФРС закончила (ужесточение денежно-кредитной политики — ред.), а также того, что любое смягчение неизбежно. Обстоятельства благоприятствуют повышению ставки как следующему действию ФРС, и центробанк все еще далек от объявления победы над инфляцией", — приводит агентство Блумберг слова главы глобальной портфельной стратегии Fundstrat Брайана Раушера (Brian Rauscher).
Трейдеры также обратили внимание на макростатистику по стране. Так, цены производителей в США выросли на 2,8% в годовом выражении при ожидаемом увеличении на 2,9%, в месячном — снизились на 0,3% при прогнозе сокращения на 0,1%.
https://1prime.ru/Financial_market/20230614/840826592.html