МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе растут в четверг утром примерно на 2%, прибавляя около 10 долларов за тысячу кубометров по сравнению с предыдущей расчётной ценой, следует из данных лондонской биржи ICE. Украина раскрыла планы стать самым дешевым газовым хабом для Европы

Июльские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах), открыли торги у отметки 422,2 доллара за тысячу кубометров (-1,3%). Но по состоянию на 10.00 мск фьючерсы уже дорожают — на 2,4%, до 437,9 доллара за тысячу кубометров. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 427,8 доллара за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе снижались с конца прошлого года, пока 25 мая впервые за два года не опустились ниже 300 долларов за тысячу кубометров. Это более чем в 13 раз ниже рекордных значений первых дней весны прошлого года — 3892 доллара за тысячу кубометров. Потом они стали расти.

Стоимость газа на европейской бирже опускалась из-за достаточных запасов в подземных газохранилищах в Евросоюзе, а также теплой и ветреной погоды и мер экономии, которые позволили значительно сократить потребление голубого топлива.

Цены на газ на европейском рынке ощутимо выросли весной 2021 года. Тогда котировки колебались в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью — уже 1 тысячу долларов. Зимой 2021-2022 года цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.