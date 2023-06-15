МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет почти на 0,5% в первой половине торгов четверга, повышаясь уже третью торговую сессию подряд, следует из данных Московской биржи. Биржевые цены на газ в Европе приблизились к 500 долларам за тысячу кубов

К 11.30 мск индекс Мосбиржи растет на 0,46%, до 2777,9 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,17%, до 1037,59 пункта.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent при этом дорожает на 0,75%, до 73,75 доллара за баррель.

В лидерах роста котировок акции "Русснефти" (+1,86%), расписки TCS Group (Банк "Тинькофф") (+1,81%), обыкновенные акции "Мечела" (+1,46%) и акции АФК "Система" (+1,06%), ранее сообщившей о том, что ее выручка по МСФО в первом квартале составила 221,1 миллиарда рублей.

Константин Белов из инвестбанка "Синара" считает, что финансовые показатели АФК не преподнесли сюрпризов, поскольку ключевые дочерние компании холдинга уже раскрыли свои квартальные результаты.

Сильнее всего на фоне дивидендной отсечки понижаются акции Московской биржи, теряющие 3,13% своей стоимости. Также существенно дешевеют привилегированные акции "Транснефти" (-1,91%), акции "Совкомфлот" (-1,6%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (-1,48%) и акции ДВМП (-0,97%).

"Сегодня ждем от индекса Мосбиржи новых попыток выйти в диапазон 2780-2820 пунктов. Вчерашнее охлаждение спроса выглядит, скорее, локальной паузой, технически рынок выглядит готовым к развитию повышения. Рассчитываем на оживление спроса на ключевые "фишки", в первую очередь сырьевых секторов, сохраняется потенциал поднятия котировок "идейных" бумаг, в первую очередь в ИТ и транспортном секторе", — говорят аналитики Промсвязьбанка.