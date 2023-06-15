МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы в основном снижаются в преддверии публикации итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов. Аналитики ждут повышения базовой ставки ЕЦБ

По состоянию на 12.31 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,03%, до 7 606,15 пункта, французский CAC 40 снижается на 0,63%, до 7 282,6 пункта, немецкий DAX — на 0,37%, до 16 250,55 пункта.

Инвесторы сосредоточены на предстоящих итогах июньского заседания ЕЦБ. Аналитики полагают, что регулятор повысит учетную ставку на 25 базисных пунктов, до 4% годовых.

Кроме того, трейдеры обратили внимание на статданные по еврозоне. Так, дефицит внешнеторгового баланса еврозоны в апреле составил 11,7 миллиарда евро после профицита в 25,6 миллиарда в марте. Аналитики прогнозировали в апреле профицит на уровне 21,5 миллиарда евро.