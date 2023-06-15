МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы в основном снижаются в преддверии публикации итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ), свидетельствуют данные торгов.

Здание Европейского центрального банка (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия

Аналитики ждут повышения базовой ставки ЕЦБ

По состоянию на 12.31 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,03%, до 7 606,15 пункта, французский CAC 40 снижается на 0,63%, до 7 282,6 пункта, немецкий DAX — на 0,37%, до 16 250,55 пункта.

Инвесторы сосредоточены на предстоящих итогах июньского заседания ЕЦБ. Аналитики полагают, что регулятор повысит учетную ставку на 25 базисных пунктов, до 4% годовых.

Кроме того, трейдеры обратили внимание на статданные по еврозоне. Так, дефицит внешнеторгового баланса еврозоны в апреле составил 11,7 миллиарда евро после профицита в 25,6 миллиарда в марте. Аналитики прогнозировали в апреле профицит на уровне 21,5 миллиарда евро.