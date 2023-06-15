МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе ускорили рост до 30%, превысив отметку в 550 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. МИД оценил идею Ирана о создании газового хаба с участием России

По состоянию на 13.57 мск июльские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах), растут на 29,7%, до 554,7 доллара за тысячу кубометров.

Фьючерсы открыли торги у отметки 422,2 доллара за тысячу кубометров (-1,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 427,8 доллара за тысячу кубометров.

"Опасения по поводу поставок сжиженного природного газа в Европу и перебои в работе норвежских газопроводов стали триггерами", — сказал агентству Блумберг глава отдела европейского рынка газа и мирового рынка СПГ в консалтинговой компании Energy Aspects Ltd Джеймс Уодделл (James Waddell).

Биржевые цены на газ в Европе снижались с конца прошлого года, пока 25 мая впервые за два года не опустились ниже 300 долларов за тысячу кубометров. Это более чем в 13 раз ниже рекордных значений первых дней весны прошлого года — 3892 доллара за тысячу кубометров. Потом они стали расти.

Стоимость газа на европейской бирже опускалась из-за достаточных запасов в подземных газохранилищах в Евросоюзе, а также теплой и ветреной погоды и мер экономии, которые позволили значительно сократить потребление голубого топлива.

Цены на газ на европейском рынке ощутимо выросли весной 2021 года. Тогда котировки колебались в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью — уже 1 тысячу долларов. Зимой 2021-2022 года цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.