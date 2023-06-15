Фьючерсы Уолл-стрит снижаются после решения ФРС США сохранить учетную ставку
МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы снижаются в четверг после выхода итогов заседания Федеральной резервной системы США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.12 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,2%, до 34 215 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,61%, до 15 107 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,36%, до 4 402,75 пункта.
ФРС по итогу заседания в среду ожидаемо сохранила учетную ставку на уровне 5-5,25% годовых после цикла из повышений на десяти заседаниях подряд. При этом регулятор допустил, что ставка может быть снова повышена до конца года. Следующее заседание Федрезерва пройдет 25-26 июля.
Позднее в четверг ожидается ряд статданных по США. Аналитики считают, что объем розничных продаж в мае сократился на 0,1% в месячном выражении после роста на 0,4% месяцем ранее.
Количество первичных заявок на пособие по безработице, по прогнозам экспертов, за неделю по 10 июня сократилось на 12 тысяч — до 249 тысяч заявок.
https://1prime.ru/Financial_market/20230615/840836705.html