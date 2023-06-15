МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций немного замедлил свой рост во второй половине четверга после перехода отечественной валюты к укреплению, следует из данных Московской биржи и комментария аналитика. Цены на нефть коррекционно растут после падения днем ранее

Индекс Мосбиржи к 14.47 мск повышается на 0,18%, до 2770,27 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,79%, до 1044 пунктов. При этом курс доллара снижается на 0,65%, юаня — на 0,7%, а евро — на 0,77%. Ранее на торгах четверга курсы всех трех валют умеренно повышались.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent в то же время дорожает на 1,05%, до 73,97 доллара за баррель.

"Вслед за позитивным стартом и кратковременной просадкой российский рынок повысился, переписав дневную вершину, но вскоре вновь сдал позиции, обновив сегодняшний минимум. Этот импульс также не получил развития, индекс Мосбиржи вернулся в середину диапазона сессии, торгуясь в небольшом плюсе. Давление на фондовый индикатор оказало резкое укрепление рубля", — говорит Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Он также отмечает, что сегодня могут наблюдаться разнонаправленные движения рынка на фоне экспирации фьючерсов и опционов на акции, индексы и валютные пары. По этой причине эксперт считает, что сегодняшние торги не окажут существенного влияния на дальнейшую динамику индекса Мосбиржи.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

В лидерах роста котировок — акции НЛМК (+3,06%), En+ Group (+2,83%), обыкновенные акции "Татнефти" (+2,83%), акции "Магнита" (+2,62%) и акции АФК "Система" (+1,58%).

"Акции АФК "Система" пользуются спросом у покупателей на фоне публикации результатов по МСФО за первый квартал. Выручка корпорации составила 221,1 миллиарда рублей, скорректированная OIBDA превысила консенсус, достигнув 82,4 миллиарда рублей. Кроме того, совет директоров АФК рекомендовал перечислить в виде дивиденда за 2022 год 4 миллиарда рублей, или 0,41 рубля на обыкновенную акцию, что предполагает доходность 2,46% в текущих ценах", — говорит Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

Сильнее всего на фоне дивидендной отсечки снижаются акции Московской биржи (-3,71%). Также существенно дешевеют привилегированные акции "Транснефти" (-2,27%), акции "Яндекса" (-2,25%), Polymetal (-2,21%) "Совкомфлота"(-2,1%) и привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (-1,4%).

Чернов считает, что бумаги "Сургутнефтегаза" снижаются вслед за снижением курса доллара, поскольку оно негативно отражается на стоимости валютных резервов компании.

ПРОГНОЗЫ

Бабин считает, что если нефтяные цены продолжат расти, а рубль не ускорит свое укрепление, то индекс Мосбиржи может усилить повышение с ближайшей целью в районе годового максимума на отметке 2786 пункта.

"Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 15 июня: диапазон 2700–2800 пунктов, актуальный коридор для РТС: 1020–1050 пунктов", — заключает Чернов.