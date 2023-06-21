МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ, Иван Таскин. Российский рынок акций завершил основную торговую сессию среды ростом примерно на 0,6%, обновив годовой максимум на отметке 2816,57 пункта, следует из данных торгов на Московской бирже. Биржевые цены на газ в Европе в среду снизились на два процента

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,56%, до 2819,3 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,42%, до 1057,74 пункта.

При этом на 19.33 мск августовский фьючерс на нефть марки Brent дорожал на 1,67%, до 77,17 доллара за баррель.

"Российский рынок акций в среду показывал рост, индекс Мосбиржи обновил максимум с начала апреля 2022 года. Как и накануне, лучше рынка смотрелись представители металлургического сектора. Повышательной динамике не помешали укрепляющийся рубль и отсутствие оптимизма на мировых биржевых площадках. Не смутил инвесторов и негативный геополитический фон — страны ЕС согласовали 11-й пакет антироссийских санкций", — говорит Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Сильнее всего повысились акции "Русснефти" (+6,03%), расписки "Циана" (+5,68%), акции ДВМП (+4,43%), En+ Group (+3,68%), обыкновенные (+3,63%) и привилегированные (+2,91%) акции "Мечела", а также бумаги "Северстали" (+2,76%) и ММК (+2,36%).

"Акции производителей стали в среду вернулись к повышению после коррекции днем ранее. Инвесторы в начале недели были воодушевлены заявлениями главы "Северстали" об ожидаемых сильных операционных результатах за 2-й квартал текущего года, а также временном отсутствии дивидендов. В Мировой ассоциации стали в среду при этом сообщили о падении глобального производства металла в мае на 5,1% год к году, до 161,6 миллиона тонн", — отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Рост акций En+ Group, по ее мнению, обусловлен сообщением компании о возобновлении строительно-монтажных работ на Сегозерской ГЭС.

В лидерах снижения оказались акции "Соллерса" (-2,65%), расписки "Эталона" (-1,57%), акции ТМК (-1,37%), привилегированные акции "Траснефти" (-1,14%) и расписки TCS Group (Банк "Тинькофф") (-0,48%).

ПРОГНОЗЫ

"Индекс Мосбиржи краткосрочно способен сохранить растущий импульс, однако по достижении сильного технического сопротивления в районе 2830-2840 пунктов может наступить волна фиксации прибыли. Наш прогноз на 22 июня — 2725-2835 пунктов", — оценивает Бахтин.

Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург" считает, что несмотря на согласованный Евросоюзом 11-й пакет санкций против России, индекс Мосбиржи вряд ли сильно снизится.

"Прогноз для индекса Мосбиржи на торги 22 июня: диапазон 2750-2850 пунктов", — заключает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.