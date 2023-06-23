МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. В пятницу цены на медь снижаются, нацеливаясь на недельное падение после 3-недельного роста. Как сообщает Reuters, сомнения в устойчивости роста мировой экономики, вызванные недавним повышением процентных ставок, нивелируют позитивный эффект от сокращения запасов на складах LME.

В 09.54 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME снизились в цене на 1,5%, до 8446 долларов за тонну. С начала недели котировки потеряли 1,4%.

"Медь дешевеет вслед за другими сырьевыми товарами, зависящими от темпов экономического роста. Причиной снижения цен на этой неделе стало неожиданное повышение процентных ставок (Банка Англии) и комментарии (председателя ФРС Джерома) Пауэлла, который также не исключил вероятность дальнейшего увеличения стоимости заимствований", — рассуждает Оле Хансен из Saxo Bank.

Доллар укрепляется, делая номинированные в долларах сырьевые товары менее привлекательными для держателей иных валют. Риск очередного повышения процентных ставок заставил инвесторов покупать надежные активы, к которым относится и доллар.

Между тем запасы меди на складах, сертифицированных LME, продолжают снижаться, согласно опубликованным в пятницу данным. Запасы металла упали на 1100 тонн, до 30-дневного минимума 79 300 тонн.

Сокращение запасов в хранилищах усилило сомнения участников рынка в доступности меди для немедленной поставки. Это содействует росту премии на рынке спот по сравнению с котировками трехмесячных фьючерсов, в пятницу она достигла 10 долларов против 5,25 доллара в четверг.

Район поддержки для цен на медь находится на 200-дневной скользящей средней 8413 долларов.

Алюминий снизился в цене на 1,5%, до 2167,5 доллара за тонну, цинк подешевел — на 3,1%, до 2380,5 доллара, свинец — на 1,3%, до 2135 долларов, олово — на 0,9%, до 26 850 долларов. Никель торговался с понижением на 1,2%, по 20 935 долларов.

Котировки алюминия и никеля на LME могут продемонстрировать самое заметное недельное снижение с 10 февраля и с 12 мая соответственно.