МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Спот-цены на СПГ в Азии на этой неделе снизились, но остались на 33% выше июньского минимума. Цены падали вслед за котировками природного газа в Европе, где высокий уровень запасов в хранилищах ограничивает спрос. Европа закупила в мае больше СПГ, чем трубопроводного газа

Средняя цена на СПГ с поставкой в Северо-Восточную Азию в августе упала на 11% по сравнению с предыдущей неделей, до 12 долларов за млн БТЕ, согласно оценкам отраслевых источников.

"Цены (на СПГ в Азии) ориентируются на динамику европейского рынка. Низкая ликвидность в сочетании с небольшим закрытием коротких позиций оказали влияние на рынок-спот", — рассуждает Тоби Копсон из Trident LNG. По его словам, теперь внимание трейдеров переключается на потенциальное арбитражное окно за пределами США.

Арбитраж позволяет продавать и покупать сырьевые товары в разных регионах ­- в Азии и Европе — и извлекать прибыль из разницы цен.

Европа и Азия снова начинают соперничать за поставки: азиатские покупатели возвращаются на рынок, чтобы воспользоваться снизившимися в этом году ценами, тогда как европейские покупатели стремятся приобрести достаточное количество партий, чтобы продолжить пополнение газохранилищ, отмечает Алекс Фроули, аналитик ICIS.

За первые 22 дня в июне объем ввезенного в Китай СПГ оказался равен среднему месячному импорту в прошлом году. Импорт в марте-мае оказался на 13%-18% выше прошлогоднего показателя за тот же период, добавил Фроули.

"Импорт в КНР пока далек от рекордных максимумов 2021 года, однако он демонстрирует более устойчивое восстановление с уровней 2022 года", — поясняет он. Россия увеличила экспорт СПГ в Китай в 2022 году, заявил Новак

По словам Огюста Брето из агентства, занимающегося формированием индексов цен на сырьевые товары, в Северо-Восточной Азии начинается период высокого спроса на охлаждение помещений, и в следующие две недели в Пекине ожидается необычно жаркая погода. Кроме того, высокие температуры воздуха также ожидается в Сеуле.

В Европе ожидания более низкого предложения природного газа в краткосрочной перспективе в связи с перебоями с поставками из Норвегии привели к закрытию коротких позиций. Между тем потенциал роста цен ограничен ввиду частичного восстановления добычи и обильных запасов природного газа.

Стоимость СПГ с поставкой в августе на условиях DES (поставка с судна) в Северно-Западную Европу по состоянию на 22 июня составляла 10,449 доллара США за млн БТЕ, согласно оценке S&P Global Commodity Insights. Это на 0,600 доллара за млн БТЕ ниже котировок августовских фьючерсов на природный газ с поставкой из терминала TTF, отметил Аллен Рид из Atlantic LNG.

По оценке Argus и Spark Commodities, цена газа с поставкой в Северо-Западную Европу на условиях DES составляла 10,45 доллара и 10,442 доллара за млн БТЕ соответственно.

Ставки фрахта для перевозки СПГ на этой неделе выросли, поскольку количество свободных судов начинает сокращаться в преддверии зимнего сезона. Стоимость фрахта на маршрутах через Атлантический океан в пятницу поднялась до нового максимума с января 69 250 долларов в день, а в тихоокеанском бассейне она выросла до 65 250 долларов в день, отметил Эдвард Армитидж, аналитик Spark Commodities.