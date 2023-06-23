МОСКВА, 23 июня — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 26 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
11:00 EUR Германия — Индекс деловых ожиданий (июнь) 88,6 88,3
11:00 EUR Германия — Оценка текущей ситуации (июнь) 94,8 93,3
11:00 EUR Германия — Индекс делового климата IFO (июнь) 91,7 90,7
15:30 CAD Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) 0,3%  
15:30 CAD Канада — Объём оптовых продаж (м/м) -1,4%  
20:00 USD США — Аукцион по размещению 2-летних казначейских нот 4,3%  
20:30 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Группа ЛСР — ГОСА (реестр закрыт 05.06.2023, в заочной форме, див-ды 2022, реестр для выплаты — 07.07.2023) 0 — див-д 2021 78 (рекоменд. СД) — див-д 2022
  RUB Газпром нефть — СД (отчет о реализации программы инновационного развития ПАО за 2022)    
  RUB Московская Биржа — СД (утверждение правил листинга ПАО в новой редакции)    