2023-06-23T16:56:00+03:00
2023-06-23T17:07:22+03:00
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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230623/840910928.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 26 июня
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. Ожидаемые в понедельник, 26 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз 11:00
EUR
Германия — Индекс деловых... ПРАЙМ, 23.06.2023
акции, индексы, валюта, рынки, финансы, бизнес, товарно-сырьевые рынки, мнения аналитиков, экономика, облигации, новости, события в сфере макроэкономики и бизнеса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 июня — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 26 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|11:00
|EUR
|Германия — Индекс деловых ожиданий (июнь)
|88,6
|88,3
|11:00
|EUR
|Германия — Оценка текущей ситуации (июнь)
|94,8
|93,3
|11:00
|EUR
|Германия — Индекс делового климата IFO (июнь)
|91,7
|90,7
|15:30
|CAD
|Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м)
|0,3%
|
|15:30
|CAD
|Канада — Объём оптовых продаж (м/м)
|-1,4%
|
|20:00
|USD
|США — Аукцион по размещению 2-летних казначейских нот
|4,3%
|
|20:30
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|
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Российские события
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|
|RUB
|Группа ЛСР — ГОСА (реестр закрыт 05.06.2023, в заочной форме, див-ды 2022, реестр для выплаты — 07.07.2023)
|0 — див-д 2021
|78 (рекоменд. СД) — див-д 2022
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|RUB
|Газпром нефть — СД (отчет о реализации программы инновационного развития ПАО за 2022)
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|RUB
|Московская Биржа — СД (утверждение правил листинга ПАО в новой редакции)
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