МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в понедельник вечером после выхода макроэкономических данных по США, свидетельствуют данные торгов. Золото дешевеет на ожиданиях вокруг политики ФРС США

По состоянию на 17.50 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 7,15 доллара, или на 0,37% — до 1 936,65 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,51% — до 23,137 доллара за унцию.

Инвесторы отреагировали на выход американской макроэкономической статистики. Индекс деловой активности в промышленности США по итогам июня неожиданно снизился — до 46% с майского уровня в 46,9%. При этом аналитики ждали роста показателя до 47%. Золото является "надежным" активом, и его стоимость начинает расти, когда инвесторы стремятся уйти от риска.

Рынок также ожидает данные недели: в среду будет опубликован протокол июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, в котором могут содержаться подсказки о дальнейших планах регулятора по ставке. Золото чувствительно к монетарной политике ФРС, так как она влияет на стоимость доллара, от которого зависят котировки драгметалла. Согласно CME Group, 87,4% аналитиков прогнозируют повышение ставки регулятором на июльском заседании на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%. Остальные ждут сохранения ставки на текущем уровне в 5-5,25%.