Золото подорожало в понедельник вечером после выхода макроэкономических данных по США
МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в понедельник вечером после выхода макроэкономических данных по США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.50 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 7,15 доллара, или на 0,37% — до 1 936,65 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,51% — до 23,137 доллара за унцию.
Инвесторы отреагировали на выход американской макроэкономической статистики. Индекс деловой активности в промышленности США по итогам июня неожиданно снизился — до 46% с майского уровня в 46,9%. При этом аналитики ждали роста показателя до 47%. Золото является "надежным" активом, и его стоимость начинает расти, когда инвесторы стремятся уйти от риска.
Рынок также ожидает данные недели: в среду будет опубликован протокол июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, в котором могут содержаться подсказки о дальнейших планах регулятора по ставке. Золото чувствительно к монетарной политике ФРС, так как она влияет на стоимость доллара, от которого зависят котировки драгметалла. Согласно CME Group, 87,4% аналитиков прогнозируют повышение ставки регулятором на июльском заседании на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%. Остальные ждут сохранения ставки на текущем уровне в 5-5,25%.
https://1prime.ru/Financial_market/20230703/840984652.html