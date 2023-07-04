МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Цены на золото во вторник повышаются в условиях низких объемов торгов на фоне праздника в США. Между тем рост доллара США ограничивает потенциал повышения котировок. Трейдеры ожидают выхода экономических данных позже на этой неделе, которые могут повлиять на перспективы процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС), передает Reuters.

Около 06.23 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,2%, до 1925,56 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX также выросли в цене на 0,2%, до 1932,30 доллара за унцию.

Во вторник объемы торгов, вероятно, будут низкими из-за праздника в США.

"В настоящее время потенциал роста цен на золото ограничен ввиду ожиданий повышения процентных ставок еще на 50 базисных пунктов, дальнейшего сокращения ликвидности и сохранения высокой стоимости заимствований в течение некоторого времени после достижения пика", — отметил Николас Фраппелл из ABC Refinery.

Согласно инструменту CME FedWatch, инвесторы почти в 90% оценивают вероятность повышения процентной ставки ФРС на следующем заседании в конце июля на 25 базисных пунктов. Таким образом, ориентирная ставка может достичь диапазона 5,25%-5,50%, а с мая 2024 года ожидается ее снижение. Высокие процентные ставки делают золото, не приносящее гарантированного дохода, менее привлекательным для инвесторов.

Индекс доллара вырос на 0,1%, сделав золото более дорогим для держателей других валют.

Активность в производственном секторе США в июне снизилась, достигнув уровней, которые в последний раз наблюдались, когда экономика переживала первую волну пандемии COVID-19 в мае 2020 года.

На рынке ожидают публикации протоколов июньского заседания Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), намеченной на среду. Кроме того, инвесторы ожидают данных США по рынку труда, которые выйдут позже на этой неделе.

По словам Фраппелла, хотя цены на золото могут восстановиться до 1940 долларов перед потенциальным снижением, "ситуация с процентными ставками остается мощным сдерживающим фактором".

Азиатские фондовые рынки выросли после того, как Резервный банк Австралии (RBA) оставил процентную ставку без изменений, успокоив инвесторов, опасающихся излишнего ужесточения денежно-кредитной политики мировых центральных банков. Между тем в RBA отметили, что для замедления инфляции может потребоваться дальнейшее повышение процентных ставок.

Спот-цены на серебро выросли на 0,3%, до 22,96 доллара за унцию, платина подорожала на 1,1%, до 916,42 доллара за унцию, а палладий вырос в цене на 2,1%, до 1254,44 доллара за унцию.