МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Котировки меди во вторник снижаются, так как слабые данные по производственному сектору говорят в пользу низкого спроса, в том числе, в Китае, являющемся крупнейшим потребителем цветных металлов в мире. Между тем сокращение запасов сигнализирует о более ограниченном предложении, сообщает Reuters.

Около 10.06 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME снизились в цене на 0,5%, до 8356 долларов за тонну. На прошлой неделе котировки меди упали к 4-недельному минимуму 8141 доллар за тонну.

Индекс менеджеров по снабжению для производственной сферы Китая указывает, что вторая по величине экономика мира утратила момент во 2-м квартале на фоне ослабления спроса.

Производственная активность в США и еврозоне в июне достигла уровней, которые в последний раз наблюдались, когда экономика переживала первую волну пандемии COVID-19 в мае 2020 года.

"Макроэкономические трудности по всему миру и замедление экономического роста Китая по-прежнему оказывают давление на котировки, — отметил трейдер на рынке металлов. — В настоящее время сложно сказать, какие факторы могут спровоцировать покупки или продажи".

Трейдеры ожидают, что во вторник объемы торгов будут низкими из-за праздника в США.

Запасы меди на складах LME с 6 июня сократились на 33%, до 66 775 тонн, а отмененные варранты составляют 46% от общего объема запасов. Это означает, что запасы на биржевых складах продолжат уменьшаться.

Запасы меди на складах SHFE с конца февраля упали на 73%, до 68 313 тонн.

Пристально отслеживаемый индикатор импортного спроса на медь в Китае, премия за медь в порту Яншань, вырос более чем вдвое с середины мая, до 50 долларов за тонну.

"Наш прогноз предполагает увеличение мирового спроса на рафинированную медь в текущем году на 1,8%, причем спрос в Китае вырастет на 3,3%, больше, чем ожидалось ранее, вследствие ускорения капиталовложений в энергетический сектор, более активного использования электромобилей, а также повышения потребительских расходов", — говорится в аналитической записке Macquarie.

Цены на алюминий упали на 0,1%, до 2155 долларов за тонну, цинк прибавил 0,3% и торговался по 2372 долларов за тонну, свинец торговался почти без изменений, на уровне 2091 доллара за тонну. Цены на олово снизились на 0,3%, до 27 280 долларов, а никель подешевел на 0,4%, до 20 500 долларов.