МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы снижением вслед за американским рынком, свидетельствуют данные торгов. Биржи АТР снижаются следом за Уолл-стрит

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,28%, до 3 196,61 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,67%, до 2 030,4 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,9%, до 18 365,7 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 1,16%, до 2 526,71 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,69%, до 7 042,3 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 1,17%, до 32 388,42 пункта.

Фондовые индексы Азии отреагировали на настроения американских рынков, показавших снижение в четверг. Одной из причин стала сильная статистика по рынку труда США, превзошедшая ожидания аналитиков. Это повлияло на оценки следующего шага Федеральной резервной системы (ФРС) США, чье заседание по учетной ставке пройдет в конце июля. Согласно CME Group, 89,9% аналитиков прогнозируют повышение ставки на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%.

"По мере улучшения траектории роста экономики США становится все сложнее представить, что заставит ФРС снижать ставки в ближайшее время, как ожидали многие участники рынка", — приводит агентство Франс-Пресс слова аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).

На этой неделе свое влияние оказали статданные из Китая. Так, индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг Китая, по версии делового издания Caixin, в июне сократился до 53,9 пункта с 57,1 пункта месяцем ранее, прогнозировалось сокращение лишь до 56,2 пункта. Инвесторы пристально следят за показателями из КНР на фоне того, как экономика страны восстанавливается после политики "нулевого ковида".