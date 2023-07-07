МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы в пятницу в основном поднимаются после снижения в четверг на 2-3%, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы оценивают корпоративные новости и макростатистику. ЦБ может повысить ключевую ставку при росте курса валют, заявил аналитик

По состоянию на 12.24 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,22% — до 7 264,79 пункта, французский CAC 40 — растет на 0,33%, до 7 105,72 пункта, немецкий DAX — на 0,17%, до 15 555,05 пункта.

Днем ранее индексы сократились в среднем на 2,2-3,1% на фоне слабой статистики по розничным продажам в еврозоне и ухода трейдеров от риска после негативных данных по деловой активности из Китая, еврозоны и США.

Акции Coca Cola HBC в Лондоне дорожают при этом на 3,9% после того как компания повысила прогнозы. Так, по итогам 2023 года компания ожидает органический рост EBIT в 9-12% против старого прогноза, предполагающего верхний предел диапазона снижения на 3% и роста на 3%.

Трейдеры обращают внимание и на данные о производстве в Германии. Так, объем промышленного производства в стране в мае неожиданно снизился на 0,2% в месячном выражении, ожидалась нулевая динамика.