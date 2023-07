МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Депозитарная программа ПАО "Полюс" завершится 3 октября 2023 года — прекратится обращение глобальных депозитарных расписок (GDR) и американских депозитарных расписок (ADR) компании, сообщил американский Bank of New York Mellon Financial Corp. (BNY Mellon), бывший депозитарий золотодобывающей компании. Акционеры "Т Плюс" утвердили дивиденды за 2022 год

В банке отметили, что не получили уведомления от "Полюса" о назначении нового депозитария, в связи с чем действие программы будет окончено 3 октября. BNY Mellon перестал быть депозитарием "Полюса" с 15 ноября 2022 года.

Банк призывает инвесторов сдать свои расписки в обмен на акции компании. Одна расписка, как GDR, так и ADR, представляет две акции "Полюса". В то же время инвестор должен иметь инвестиционный счет в России для получения обыкновенных акций компании, так как депозитарий не имеет права открывать подобный счет для инвестора.

В конце июня "Полюс" заявил о намерении обратиться в управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании с заявлением о прекращении листинга GDR и ADR первого уровня, а также к Лондонской фондовой бирже с заявлением об отмене допуска депозитарных расписок к торгам на основном рынке биржи.

Как сообщалось, компания приняла решение прекратить листинг в связи с ожидаемым завершением программ депозитарных расписок, о котором было объявлено 22 июня 2023 года.

После прекращения листинга депозитарных расписок на Лондонской бирже компания сохранит листинг акций на Московской бирже.

"Полюс" — крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Крупнейшими акционерами компании являются Фонд поддержки исламских организаций (46,35%) и "Группа Акрополь" Ахмета Паланкоева (29,99%). "Полюс" в 2022 году снизил добычу золота на 6% — до 2,6 миллиона унций (79 тонн).