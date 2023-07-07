МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российская валюта в пятницу уверенно выросла к доллару, корректируя сильное падение предыдущих дней, однако упала к евро и юаню в рамках курсовой динамики форекса, следует из данных торгов. Рубль пытается перейти в коррекционную фазу

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день упал на 1,05 рубля, до 91,25 рубля, юаня – вырос на 7 копеек, до 12,65 рубля, евро — на 35 копеек, до 100,35 рубля.

Объем торгов юанями расчетами "завтра" по итогам пятницы составил 104 миллиарда рублей против 29,3 миллиарда по евро и 66,7 миллиарда по доллару.

Доллар за день упал к рублю на 1,1%, юань вырос на 0,5%, евро – на 0,35%. Доллар за неделю вырос на 1,70 рубля, юань — на 32 копейки, евро – на 2,55 рубля.

РУБЛЬ КОРРЕКТИРУЕТ ПАДЕНИЕ

Курс рубля в пятницу преимущественно рос к доллару в рамках коррекции и разнонаправленно колебался к евро и юаню в рамках курсовой динамики форекса. Резкое ослабление американской валюты во второй половине дня было обусловлено выходом статистики по рынку труда США, оказавшейся хуже ожиданий.

Так, число занятых в несельскохозяйственных отраслях американской экономики увеличилось всего на 209 тысяч, хотя прогнозировалось повышение на 225 тысяч. В итоге евро растет на 0,8% до 1,097 доллара, валюта США падает на 0,4% до 7,221 юаня. Юань поднялся до 12,5 рубля впервые с апреля 2022 года

"Российский рубль корректировался после падения предыдущих дней. Текущие движения в рубле пока больше похожи на стабилизацию, чем на разворот. Формирование восходящей коррекции курса рубля все еще под сомнением. Фундаментальный фон сохраняется без изменений", — комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".

Внешние факторы также поддерживали курс рубля. Стоимость нефти к 21.31 мск росла на 2,55% до 78,47 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) падал на 0,9% до 102,3 пункта, сигнализируя о глобальном спросе на рисковые активы.

ПРОГНОЗЫ

Основные причины сильного падения рубля – это отток капитала и продолжение изменения торгового баланса, считает Евгений Линчик из УК "Первая".

"Последующее укрепление национальной валюты было связано в том числе с возможной продажей валютной выручки экспортерами по высоким ценам, а также закрытием спекулятивных позиций с целью фиксакции прибыли. Формальными поводом для этого могли послужить комментарии ЦБ о том, что регулятор готов проводить валютные интервенции. Сигнал рынку был дан", — резюмирует он.

Прогноз по курсу доллара на будущую неделю – 88,5-92,5 рубля, оценивает Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".

"Вслед за вербальными интервенциями ЦБ РФ, заявившего о готовности "вмешаться при рисках финансовой стабильности", вполне могут следовать и реальные действия. Текущие курсы ушли далеко от своих адекватных уровней, а слишком дорогая валюта нарушает макроэкономическую стабильность, создает сложности для импортеров, усиливает инфляционные риски. Фундаментально мы видим доллар ближе к 80 рублям", — говорит он.

"Да и сам рынок, похоже, настроился на откат от экстремумов: тревожность в настроениях снижается, нефть Brent с начала июля держится выше 75 долларов за баррель, заметно возросла вероятность повышения ЦБ ключевой ставки по итогам июльского заседания на 0,5-1 процентный пункт", — добавляет Буйволов.