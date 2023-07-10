МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Физические лица в июне остались главным участником на рынке акций с долей в 80%, при этом за месяц объем их нетто-покупок составил 13,1 миллиарда рублей, говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России за июнь. Российский рынок акций вырос на 0,9 процента

"Физические лица по-прежнему являются главными участниками на рынке акций, в среднем их доля в июне составляла 80%. Они продолжили осуществлять нетто-покупки, за месяц приобретя акций на общую сумму 13,1 миллиарда рублей (в мае – 14,9 миллиарда рублей)", — уточняется в обзоре.

Также покупки акций совершали некредитные финансовые организации за счет собственных средств на сумму 1,4 миллиарда рублей. При этом в рамках доверительного управления они продали акций на 2,6 миллиарда рублей, отметил регулятор.

Продажи проводили нефинансовые организации (на сумму 5,3 миллиарда), прочие банки и нерезиденты из дружественных стран на сумму 3,5 и 3,3 миллиарда рублей соответственно.