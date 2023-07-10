МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов в понедельник сократились почти на 11%, до 337 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. TotalEnergies увеличит добычу газа в Алжире

Августовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 373,7 доллара (-0,9%). Ценовой максимум в понедельник составил 382,4 доллара (+1,3%), ценовой минимум – 333,9 доллара (-11,5%). Последние фьючерсы торговались по 336,6 доллара (-10,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 377,3 доллара за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе снижались с конца прошлого года, пока 25 мая впервые за два года не опустились ниже 300 долларов за тысячу кубометров. Это более чем в 13 раз ниже рекордных значений первых дней весны прошлого года — 3892 доллара за тысячу кубометров.

Стоимость газа на европейской бирже опускалась из-за достаточных запасов в подземных газохранилищах в Евросоюзе, а также теплой и ветреной погоды и мер экономии, которые позволили значительно сократить потребление голубого топлива.

Цены на газ на европейском рынке ощутимо выросли весной 2021 года. Тогда котировки колебались в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью — уже 1 тысячу долларов. Зимой 2021-2022 года цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки.