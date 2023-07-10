МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в понедельник вечером, инвесторы ожидают данные по инфляции в США, которые будут опубликованы в среду, свидетельствуют данные торгов. Страны начали возвращать золото на родину на фоне санкций против России

По состоянию на 18.34 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 3,9 доллара, или на 0,2% — до 1 928,8 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,18% — до 23,253 доллара за унцию.

Инвесторы ожидают важную статистику недели, которая может подсказать дальнейшие шаги Федеральной резервной системы (ФРС) США. Так, в среду, 12 июля, минтруда США опубликует показатель инфляции в стране. Аналитики ждут, что по итогам июня потребительские цены выросли на 3,1% в годовом выражении после увеличения на 4% месяцем ранее, а в месячном выражении — на 0,3% после роста на 0,1% в мае. В тот же день ФРС выпустит свою "Бежевую книгу" — сводку комментариев регулятора об экономическом положении в стране.

На прошлой неделе Федрезерв опубликовал протокол своего июньского заседания, который поддержал ожидания дальнейших повышений. Согласно документу, регулятор считает целесообразным дальнейшее повышение учетной ставки в 2023 году на фоне высокой инфляции. Вместе с этим участники заседания посчитали целесообразным дальнейшее замедление повышений, чтобы оценить последствия совокупного ужесточения политики. Согласно CME Group, 92,4% аналитиков прогнозируют повышение ставки в июле на 25 базисных пунктов, до 5,25-5,5%.