МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрыли торги понедельника ростом после падения на 3-4% по итогам предыдущей недели, следует из данных торгов. Международные фондовые индексы за 7 июля

По итогам дня британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,23% — до 7273,79 пункта, французский CAC 40 — на 0,45%, до 7143,69 пункта, немецкий DAX — на 0,45%, до 15673,16 пункта.

За прошлую неделю FTSE 100 потерял 3,7%, CAC 40 – 3,9%, DAX – 3,4%.

По словам аналитиков, на этой неделе мировые инвесторы будут следить за выходом данных о потребительских ценах в США. Согласно прогнозам аналитиков, годовая инфляция в США по итогам июня замедлилась до 3,1% с 4% в мае. Как отметил агентству Блумберг руководитель отдела в Liberum Capital Йоахим Клемент (Joachim Klement), эти данные могут привести к небольшому росту на рынках.

Также на этой неделе стартует сезон отчетности, в пятницу свои результаты за предыдущий квартал опубликуют крупнейшие американские банки. По мнению Клемента, компании в этот период будут представлять слабые прогнозы, что окажет давление на рынки.

"На этой неделе рынки смогут немного вырасти. Так что ожидается некоторая стабилизация, возможно, благодаря хорошим данным по инфляции в США. Однако по мере того как будет разгораться сезон отчетности, мы ожидаем, что компании представят довольно слабые прогнозы за вторую половину года, что должно оказать давление на акции в ближайшее время", — приводит Блумберг слова эксперта.