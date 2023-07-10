МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций в понедельник закрылся повышением на 0,86% по индексу Мосбиржи, обновив максимумы с 22 февраля 2022 года, следует из данных торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков. Мосбиржа прокомментировала эмитентов рынка акций

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,86%, до 2856,76 пункта, в ходе сессии поднимался до 2864,32 пункта, долларовый РТС вырос на 1,75%, до 993,19 пункта.

"Российский рынок акций в понедельник обновлял очередные максимумы с февраля 2022 года… Рынок акций РФ показывал рост даже на фоне наметившейся на валютном рынке коррекции – поддержку акциям оказывали выросшие цены на нефть и позитивные локальные корпоративные новости, в частности относительно buy back со стороны "Полюса", — отмечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Акции золотодобывающей компании "Полюс" днем росли почти на 15% на фоне новостей об одобрении советом директоров компании программы обратного выкупа акций. К 20.13 мск акции компании поднимаются на 2,74%.

"Считаем новость позитивной с точки зрения того, что компания оценила свои акции значительно дороже рыночной цены. В то же время те, кто решил купить акции сегодня, в выкупе уже участвовать не смогут", — отмечает Ксения Лапшина из ГК "Финам".

Также в лидерах роста – акции ТМК (+6,37%), НМТП (+5,3%), расписки ЦИАНа (+4,13%), TCS (+4,12%), а также акции "Белуги" (+3,38%), ЛСР (+3,29%), а также расписки "Эталона" (+3,16%).

В лидерах падения – бумаги "Татнефти" (обыкновенные акции снижаются на 2,62%, привилегированные – на 1,72%), акции "Русгидро" (-1,32%) и акции "Роснефти" (-1,24%).

ПРОГНОЗЫ

Тем не менее, на фоне укрепления рубля во вторник индекс Мосбиржи может консолидироваться вблизи 2850 пунктов в ожидании дальнейших драйверов, полагает Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Из завтрашней макростатистики и экономических публикаций отметим июльские индексы экономических настроений от ZEW (Центр исследований экономики Европы — ред.) по Германии и всей еврозоне, краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA, напоминает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Акции Amazon могут реагировать на результаты Amazon Prime Day (11-12 июля). Вторник – последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов "Лензолото" за 2022 год", — добавляет он.

"С учетом реинвестирования дивидендов, полученных под конец дивидендного сезона, а также сдержанного подъема сырьевых цен, потенциал умеренного восходящего движения нашего рынка сохраняется. Сдерживать рост может склонность рубля к укреплению. Наш прогноз на 11 июля по индексу Мосбиржи – 2755-2865 пунктов", — говорит аналитик.