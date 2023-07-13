МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в четверг растут, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы ждут макростатистику из США, продолжая оценивать данные по инфляции в стране. Фондовые биржи АТР выросли вслед за рынками США

По состоянию на 14.37 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,16% — до 34 607 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,62%, до 15 540,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,29%, до 4 520,75 пункта.

Позднее в ходе торгов будет опубликована статистика по рынку труда и бюджету США. Так, аналитики ждут роста числа первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 8 июля, на 2 тысячи по сравнению с предыдущей неделей — до 250 тысяч. А дефицит бюджета страны, как ожидается, в июне составил 175 миллиардов долларов после дефицита в 240 миллиардов в мае.

Рынки продолжают оценивать статистику по инфляции, опубликованную в среду. Годовая инфляция в стране по итогам июня замедлилась до 3% с 4% в мае при прогнозе в 3,1%. Такие данные поддерживают ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) США после повышения ставки в июле может прервать цикл ужесточения.

Акции PepsiCo также дорожают на 2,8% на предторгах после выхода финансовой отчетности за второе полугодие. Выручка и скорректированная прибыль компании на акцию за второй квартал оказались лучше прогнозов рынков, компания также подняла прогноз по органическому росту выручки на текущий год.