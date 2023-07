МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы во вторник преимущественно поднимаются на фоне сильной финотчетности, следует из данных торгов. Биржа: что это такое, виды торговых площадок, как на них можно заработать

По состоянию на 17.06 мск промышленный индекс Dow Jones растет на 0,65%, до 34 811,01 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижается на 0,23%, до 14 211,71 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 поднимается на 0,17%, до 4 530,51 пункта.

Акции Bank of America дорожают на 3,6% на фоне роста чистой прибыли и выручки во втором квартале. Бумаги Morgan Stanley поднимаются в стоимости на 5,6%, показатели прибыли на акцию и выручки оказались лучше ожиданий рынков. Акции Bank of New York Mellon растут в цене на 2,6%, прибыль на акцию и выручка банка во втором квартале выросли и оказались лучше ожиданий.

Трейдеры обращают внимание и на внутреннюю статистику по розничным продажам и промпроизводству США. Так, объем розничных продаж в стране в июне увеличился на 0,2% по отношению к маю, ожидался рост на 0,5%.

При этом промпроизводство в июне неожиданно сократилось на 0,5% в месячном выражении, аналитики прогнозировали нулевую динамику. Загрузка промышленных мощностей снизилась до 78,9% по сравнению с пересмотренным показателем мая в 79,4%, прогноз составлял 79,5%.