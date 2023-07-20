МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Индекс "кофе с бутербродом" ("Бутербродекс"), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, в первой половине июля вырос на 1,2 пункта — до 109,2 пункта. Фондовые индексы США растут на ряде факторов

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству специалистами крупного аналитического ресурса "Чек Индекс". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров — частых гостей на утренних столах россиян: батон (400 граммов), ветчина (200 граммов), сливочное масло (180 граммов), сыр (200 граммов), огурцы (500 граммов), растворимый кофе (95 граммов), сахар (1 килограмм).

По продуктам из этой потребительской "корзины" аналитики "Чек Индекса" регулярно рассчитывают агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение "Индекса кофе с бутербродом" в период с 1 по 15 октября 2022 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

За период с 1 по 15 июля средний чек вырос по ветчине (на 14,8%, до 140 рублей), кофе (на 3,4%, до 184 рублей), сахару (на 3,1%, до 66 рублей) и сыру (на 0,6%, до 181 рубля). На прежнем уровне он сохранился по батону (37 рублей), сливочному маслу (154 рублей). Снизился средний чек по огурцам (на 13,5%, до 90 рублей).

Таким образом, индекс по сравнению с предшествующим двухнедельным периодом вырос на 1,2 пункта и составил 109,2 пунктов.

Индекс растет на фоне общего увеличения трат в продовольственных магазинах, который наблюдается с начала месяца в связи с проинфляционными ожиданиями из-за ослабления рубля, отмечают аналитики "Чек Индекса". Также они связывают рост с сезоном отдыха на дачах, где часто в качестве перекуса используются более калорийные бутерброды.