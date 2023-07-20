МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Котировки золота подскочили до почти 2-месячного максимума в четверг ввиду ослабления доллара и ожиданий того, что Федеральная резервная система (ФРС) вскоре завершит цикл повышения процентных ставок, сообщило агентство Reuters.

К 09.01 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,2%, до 1981,44 доллара за унцию, колеблясь вблизи максимума с 17 мая на отметке 1987,39 доллара. Фьючерсы на золото на COMEX прибавили 0,2%, до 1984,10 доллара за унцию.

"Снижение курса доллара совершенно точно оказывает поддержку золоту, цены на которое нацеливаются на психологически важный уровень 2000 долларов", — считает независимый аналитик Росс Норман.

Индекс доллара колеблется вблизи 15-месячного минимума.

Цены на золото поднялись примерно на 5% с конца июня, когда они упали до более чем 3-месячных минимумов. Текущее ралли преимущественно связано с экономическими данными США, указывающими на то, что 26 июня ФРС в последний раз повысит процентные ставки на 25 базисных пунктов, после чего на время завершит цикл увеличения стоимости заимствований.

"Недавний разворот цен на золото во многом связан с тем, что ФРС готова завершить цикл повышения процентных ставок", — считает аналитик Julius Baer Карстен Менке.

"Вместе с тем процентные ставки будут оставаться высокими (какое-то время), и не стоит ждать скорого смягчения денежно-кредитной политики ввиду устойчивости американской экономики. Кроме того, (текущие) процентные ставки слишком высоки для того, чтобы привлечь инвесторов на рынок золота", — добавляет он.

Серебро на рынке спот выросло в цене на 0,2%, до 25,20 доллара за унцию, достигнув максимума с середины мая. Платина потеряла 0,1% и опустилась до 972,50 доллара, а палладий подешевел на 0,8%, до 1297,13 доллара.