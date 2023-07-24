МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника повысился на 0,5%, следует из данных Московской биржи.

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,48%, до 2937,47 пункта, долларовый РТС — на 1,08%, до 1023,34 пункта.

Материал дополняется…