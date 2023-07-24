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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230724/841173647.html
Российский рынок акций повысился в основную торговую сессию
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МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника повысился на 0,5%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию... ПРАЙМ, 24.07.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника повысился на 0,5%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,48%, до 2937,47 пункта, долларовый РТС — на 1,08%, до 1023,34 пункта.
Материал дополняется…