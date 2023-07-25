МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. ВВП России вырастет в текущем году более чем на два процента, считает президент России Владимир Путин. Он также отметил, что сейчас этот показатель растет ежеквартально на 0,5% — 0,7%. Инфляция в России сохраняет умеренный рост, заявил Путин

"Уже со второго квартала прошлого года ВВП России начал прибавлять примерно на 0,5% — 0,7% ежеквартально… Рассчитываем, что по итогам года ВВП прибавит более 2%", — заявил он на совещании по экономическим вопросам.

Российский лидер уточнил, что за весь период 2022 года ВВП России сократился на 2,1%. При этом, по его словам, за январь — май текущего года ВВП страны вырос на 0,6%.

"Причем от месяца к месяцу темпы ускорялись. По итогам мая — до 5,4%", — сказал глава государства.

Путин прогнозирует на ближайшие кварталы сохранение высоких темпов роста экономики и бюджетных доходов страны.

В ходе совещания он отметил один из позитивных индикаторов деловой активности — банковское кредитование.

"По предварительным данным, на 1 июля годовой прирост рублевых корпоративных кредитов превысил 21%, а кредитов физическим лицам — 16,7%. Такие объемы кредитования говорят о растущих потребностях бизнеса в сырье, материалах, оборудовании", — сообщил президент.

"Кроме того, увеличивается и спрос граждан на конечную продукцию, а значит, в ближайшие кварталы должны сохраниться высокие темпы роста экономики и бюджетных доходов государства", — сказал он.