МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в среду снизился на 0,2% после обновления с утра максимума с февраля прошлого года – немного ниже психологического уровня 3000 пунктов, следует из данных торгов и комментариев экспертов. ФРС США повысила базовую ставку на 25 базовых пунктов

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов опустился на 0,17%, до 2970,42 пункта, долларовый РТС поднялся на 0,02%, до 1038,74 пункта.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения ценовой динамики против закрытия.

РЫНОК ПРИТОРМОЗИЛ В РОСТЕ

Российский рынок акций в среду коррекционно снизился, не сумев выйти на ключевой уровень в 3000 пунктов по индексу Мосбиржи.

"Российский рынок обновил с утра максимумы с февраля прошлого года — ниже 3000 пунктов, но быстро перешел к коррекционному снижению. Настроения на внешних площадках, торговавшихся в основном на отрицательной территории в ожидании решения Федрезерва США по ДКП, не благоволили к росту. Не содействовали укреплению российского рынка и снижающиеся котировки на металлы, нефть и газ, а также крепкий рубль", — говорит Анна Буйлакова из ФГ "Финам". Доллар ускорил снижение к евро и иене на итогах заседания ФРС США

Стоимость нефти к 20.19 мск снижалась на 0,7% до 82,7 доллара за баррель сорта Brent. Западные фондовые рынки снижаются на 0,3-1,4%.

В лидерах снижения цены на Московской бирже в основную сессию оказались бумаги "Селигдара" (-3,9%), Qiwi (-3%), X5 (-1,9%), "М.Видео" (-1,7%). Выросли акции "Мечела" (+5,5%), ЛСР (+5%), "Распадской" (+2,6%), бумаги Ozon (+1,8%), "Новатэка" (+1,8%).

ПРОГНОЗЫ

Российский рынок акций вряд ли сможет пройти все движение к 3000 пунктам по индексу Мосбиржи без остановок, полагает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".

"Сегодняшняя коррекция только подтверждает это. К спекулятивной составляющей снижения российского рынка акций и нефти весомую роль сегодня вносит фактор ожидания решения по учетной ставке ФРС США. Главный вопрос не в самом факте повышения (в этом консенсус игроков рынка как раз сходится), а в сигналах, которые ФРС даст на будущее. Главная дилемма здесь – насколько аккуратной или агрессивной останется денежно-кредитная политика после 11 подряд повышений ставки. Прогноз на 27 июля по индексу Мосбиржи – 2970-2985 пунктов", — говорит он.

Индекс Мосбиржи приблизился к 3000 пунктам, уровень выступает важным сопротивлением, при преодолении которого может быть открыт путь к 3150 пунктам, рассчитывает Буйлакова из ФГ "Финам".