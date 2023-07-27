МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на кукурузу и пшеницу в среду в Чикаго упали в цене на фоне технических факторов и прогнозов более высокой, чем ожидалось, урожайности яровой пшеницы в некоторых районах Северной Дакоты, сообщает Reuters. Цены снизились, несмотря на жаркую погоду на Среднем Западе и в некоторых районах долины реки Миссисипи, отметили трейдеры.

Цены на сою в среду в основном оставались без изменений. Котировки получили некоторую поддержку на фоне ослабления доллара и сообщений Минсельхоза США об экспортной продаже сои неизвестным покупателям.

Наиболее активно торгующиеся фьючерсы на пшеницу на CBOT завершили сессию среды с понижением на 40 1/4 цента, по 7,20 доллара за бушель.

Фьючерсы на кукурузу снизились вслед за котировками пшеницы и завершили сессию с понижением на 17 центов, по 5,48 1/4 доллара за бушель. Котировки сои заверши торги у флэтовой линии, на 14,20 доллара за бушель.

В центре внимания трейдеров в среду в основном находилась погода и потенциальная урожайность посевов на Среднем Западе.

Согласно Глобальной системе формирования прогнозов погоды (GFC) Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), ожидается, что температуры воздуха в Айове превысят 37 градусов по Цельсию, отметил Дон Руз из U.S. Commodities.

Между тем опасения, связанные с очень жаркой погодой в некоторых районах долины реки Миссисипи и на Среднем Западе, пострадавшем от засухи, ослабли ввиду ожиданий дождей в северных районах Среднего Запада, отметили трейдеры.

Согласно опубликованным во вторник результатам осмотра посевов, ожидается, что урожай яровой пшеницы в южном и восточно-центральном районе Северной Дакоты превысит среднее 5-летнее значение.

"Трейдеры, возможно, полагают, что, поскольку урожайность пшеницы превышает прогнозы, то урожайность кукурузы и сои также может оказаться лучше ожиданий", — отметил Руз.