МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские индексы в пятницу повышаются, сообщает Reuters. Американские рынки акций должны завершить эту насыщенную неделю в плюсе. Сегодня инвесторы ждут ключевые данные по инфляции в США.

DJIA на предыдущей сессии прервал самую длительную с 1987 года череду повышений. Доходность американских гособлигаций оказала давление на фондовые рынки после новостей о том, что Банк Японии просигнализировал о готовности допустить рост долгосрочных ставок на фоне ускорения инфляции.

Центральный банк Японии сегодня сделал более гибкой политику контроля кривой доходности, а верхний предел доходности десятилетних государственных облигаций Японии — рекомендуемым, а не жестким. Инвесторы сочли это прелюдией к отходу от многолетней ультрамягкой денежно-кредитной политики.

"Очевидно, что в основном это окажет воздействие на рынки облигаций. Участники рынков, вероятно, будут продавать американские гособлигации, так как японские инвесторы возвращают средства в Японию, — пояснил Стюарт Коул, старший макроэкономический экономист Equiti Capital. — Фактически это может привести к повышению доходности облигаций по всему миру, и это не лучшие новости для акций".

Доходность 10-летних гособлигаций США понизилась, но осталась вблизи уровня 4%, достигнутого накануне.

Компания Intel, производящая микросхемы, в четверг удивила инвесторов квартальной прибылью. Спад на рынке персональных компьютеров начал ослабевать. Кроме того, ее прогноз прибыли за 3-й квартал оказался выше ожиданий Уолл-стрит, в результате чего ее акции выросли на премаркете примерно на 7,1%.

Акции других производителей микросхем, включая Nvidia, Micron Technology и Marvell Technology, подорожали на 0,6%-1,2%.

Сегодня выйдет предпочтительный для ФРС показатель инфляции — индекс цен расходов на личное потребление (PCE) — за июнь. Согласно экономистам, опрошенным Reuters, они ожидают рост базового PCE за 12 месяцев по конец июня на 4,2%.

Все три ведущих американских индекса должны завершить эту неделю в небольшом плюсе благодаря позитивной отчетности технологических гигантов, надеждам на завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и мягкую посадку экономики США.

На момент написания обзора фьючерсы e-mini на DJIA прибавили 55 пунктов, или 0,16%, фьючерсы e-mini на S&P 500 выросли на 15,5 пункта, или 0,34%, а фьючерсы e-mini на Nasdaq 100 — на 99,5 пункта, или 0,64%.

Акции Ford Motor потеряли 2,2%. Гендиректор Джим Фарли в четверг рассказал о значительных изменениях в стратегии автопроизводителя в области продукции. Будет замедлено наращивание выпуска электромобилей, приносящих убытки, а инвестиции будут смещены в сторону коммерческих машин. Фарли также отметил планы четырехкратного увеличения продаж гибридных моделей в течение пяти лет.