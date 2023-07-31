МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в последний день июля ускоряет темпы своего роста за счёт дорожающей нефти и слабого рубля, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Цены на нефть возобновили рост после утреннего снижения

Индекс Мосбиржи к 14.26 мск подскакивает на 1,76%, до 3061,6 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,07%, до 1055,02 пункта. При этом на открытии эти индикаторы прибавляли примерно 0,9% и 0,1% соответственно.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent в это же время дорожает на 0,76%, до 85,05 доллара за баррель.

"Российские фондовые индексы продолжили подъем в понедельник, при этом индекс Мосбиржи обновил максимум более чем за год. Поддержку отечественным акциям оказывают по-прежнему слабый рубль и рост цен на нефть, которые превысили отметку 85 долларов за баррель марки Brent и находятся на максимумах с апреля. Кроме того, внешняя фондовая конъюнктура также остается весьма благоприятной в ожидании окончания текущего цикла ужесточения монетарной политики ведущих ЦБ", — говорит аналитик "Финама" Игорь Додонов.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ КОТИРОВОК

В лидерах роста — акции ДВМП (+10,53%), "Россетей" (+8,78%), ТМК (+8,29%), Globaltruck (+4,57%), обыкновенные (+4,18%) и привилегированные (+3,94%) акции Сбербанка. Саудиты готовят сюрприз: нефть польется обратно

Что касается энергетической компании, то аналитики не видят особых причины роста её капитализации. "Есть вероятность, что мы видим попытку найти "дешевые", "недооцененные" бумаги на рынке", — объяснил Дмитрий Булгаков из компании "БКС Мир инвестиций". А Валентина Савенкова из "Велес капитала" отмечает что бумаги торгуются далеко от максимумов и у них остается потенциал роста со следующей целью на отметке 0,145 рубля.

Заметно снижаются в цене акции "Соллерса" (-1,38%), расписки Globaltrans (-0,73%), X5 Retail Group (-0,66%), акции "Яндекса" (-0,61%) и "Магнита" (-0,29%).

ПРОГНОЗЫ

Додонов считает, что индекс Мосбиржи имеет все шансы завершить сегодняшнюю торговую сессию заметным ростом, хотя и не исключает начала фиксации прибыли ближе к концу торгов.

Он также полагает, что рынок выглядит заметно перекупленным, из-за чего в ближайшие дни можно ожидать замедления роста или даже некоторой коррекции вниз.

"В целом по рынку мы далеки от мнения, что рост, игнорирующий практически весь негатив, будет продолжаться длительное время. Очевидно, что чем выше забирается индекс Мосбиржи, тем "глубже и "больнее" может быть коррекция. Поэтому осторожность, которая заключается, прежде всего, в сокращении рисков портфеля не помешает. Следующим достаточно тяжелым для прохождения уровнем мы видим уровень 3080-3090 пунктов по индексу Мосбиржи", — заключил Александр Фетисов из Россельхозбанка.