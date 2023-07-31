МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Компания кибербезопасности Noventiq (международное подразделение российской группы Softline) подала заявление на делистинг своих глобальных депозитарных расписок (ГДР) на Московской бирже, сообщила компания. Nasdaq оставила в силе решение о делистинге расписок HeadHunter

"Новентик Холдингс Пиэлси (Noventiq Holdings plc) объявляет о подаче заявления на исключение глобальных депозитарных расписок из списка допущенных к торгам ПАО "Московская биржа", — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что площадка принимает решение об исключении ценных бумаг из списка не позднее 30 дней со дня получения заявления. ГДР, удостоверяющие права на акции компании, исключаются из списка не ранее 1 месяца и не позднее 3 месяцев со дня принятия решения Мосбиржей, добавляют в Noventiq.

В июне компания объявила о намерении провести делистинг на Лондонской и Московской фондовых биржах. Тогда в Noventiq отмечали, что ожидают завершения процедуры делистинга на Мосбирже к началу октября.

В мае 2023 года Noventiq объявила о слиянии со SPAC-компанией (специализированная компания по целевым слияниям и поглощениям) Corner Growth Acquisition и о намерении объединенной компании выйти на биржу Nasdaq под тикером NVIQ. В рамках сделки стоимость Noventiq была оценена 800 миллионов долларов, рыночная капитализация — в 1 миллиард. Ожидается, что объединенная компания останется под руководством главного исполнительного директора Noventiq Эрве Тесслера и президента, главного операционного директора Сергея Черноволенко.

Компания Softline основана в 1993 году, предоставляет технологические сервисы в сфере цифровой трансформации, облачных технологий и информационной безопасности. Группа представлена более чем в 60 странах мира. В октябре минувшего года компания заявила о разделении бизнеса на российское и международное подразделение, последнее получило название Noventiq.