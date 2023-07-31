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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230731/841246769.html
Российский рынок акций вырос за основную торговую сессию
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МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника вырос на 2,2%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Московской биржи к... ПРАЙМ, 31.07.2023
индексы, рынки, новости, россия, итоги торгов, рынок акций
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника вырос на 2,2%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Московской биржи к закрытию торгов поднялся на 2,16%, до 3073,50 пункта, долларовый РТС — на 2,30%, до 1057,43 пункта.