МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника вырос на 2,2%, следует из данных Московской биржи.

Рублёвый индекс Московской биржи к закрытию торгов поднялся на 2,16%, до 3073,50 пункта, долларовый РТС — на 2,30%, до 1057,43 пункта.