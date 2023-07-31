МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают в августе роста российского рынка акций и курса рубля к доллару, евро и юаню, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи за месяц вырастет на 1,4% — до 3115 пункта, ожидают эксперты.

Цена на нефть марки Brent при этом вырастет на 0,5 доллара до 85,8 доллара за баррель, а курс евро на форексе сползет в пределах 1 цента до 1,093 доллара, стоимость золота останется около 1950 долларов за тройскую унцию, инфляция в РФ составит 0,45% за месяц, оценивают аналитики.

Курс доллара в августе упадет на 1,3 рубля, до 90,3 рубля, евро — на 1,5 рубля, до 99,3 рубля, юаня — на 15 копеек, до 12,65 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

"Мониторинговый комитет ОПЕК+, который проведет заседание в первые дни августа, может поддать сигнал о нормализации баланса спроса и предложения, а Саудовская Аравия просигнализировать о том, что в сентябре, возможно, приступит к сворачиванию добровольного дополнительного сокращения добычи. Это приостановит повышение котировок, однако, общая тенденция к удорожанию сырья должна сохраниться", — считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион".

"Котировки нефти марки Brent продолжают восходящий тренд. Несмотря на рост доллара на фоне выхода сильных макроэкономических данных в США, инициатива в нефтяном секторе остается на стороне покупателей. На настроение инвесторов оказала влияние и статистика по инфляции в развитых странах, которая говорит о том, что рецессия в мировой экономике, вероятно, пройдет по "мягкому" сценарию", — говорит Марина Никишова из банка "Зенит".

Риторика ФРС на последнем заседании в среду оказалась уже не такой ястребиной, инвесторы надеются, что данное повышение на 25 базовых пунктов будет последним, также замечает он.

"Росту нефтяных котировок способствуют и новые меры поддержки экономики Китая. ОПЕК повысила прогноз спроса на нефть на 2023 год до 102 миллионов баррелей в день, связав пересмотр с улучшением перспектив китайской экономики. Продолжение покупок нефти происходит и на фоне ожидания инвесторами сокращения поставок странами ОПЕК+", — также замечает аналитик.

По оценкам банка "Зенит", нисходящий тренд сломлен и в третьем квартале 2023 года котировки нефти сместятся в диапазон 82-90 долларов за баррель Brent и сохранятся в этом коридоре до конца года. Краткосрочно ожидаем рост до 85 долларов за баррель, далее техническая фиксация в район 83,5–84 доллара за баррель.

РУБЛЬ НАЙДЕТ ПОДДЕРЖКУ

Учитывая силу проинфляционных факторов, есть вероятность, что и в сентябре ЦБ РФ разовьет новый цикл ужесточения денежно-кредитной политики, комментирует Михаил Зельцер из "БКС Мир инвестиций". "При этом курс рубля мы ожидаем увидеть повыше, то есть рассчитываем на коррекцию перегретых инвалют с ближайшим и быстрым ориентиром как минимум на 87 рублях за доллар, а так, осенью и до области 85-83,5 рубля могут достать", — добавляет он.

На стороне рубля — дополнительные продажи иностранной валюты ЦБ РФ с 1 августа в рамках обеспечения инвестирования средств ФНБ, полагает Никишова. "Планируется продажа юаней в размере около 2,3 миллиарда рублей в день. В краткосрочной перспективе ожидаем торговый диапазон 90-92 рубля за доллар", — добавляет она.

Дмитрий Кашаев из "МКБ Инвестиции" прогнозирует укрепление рубля в августе до 5%.

Потребительские цены в августе, вероятно, вырастут из-за эффекта переноса курсовой динамики, а также аномальной для сезона динамики стоимости плодоовощной продукции, и это повысит вероятность дальнейшего увеличения ключевой ставки Банка России, оценивает Вайсберг.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

"Индекс Мосбиржи выглядит перегретым. 40-процентный рост с начала года поднял недельный RSI (индекс технического анализа, показывающий соотношение положительных и отрицательных изменений цены) выше 75 пунктов. Последний раз такие значения индикатора были в октябре 2021 года, когда индекс Мосбиржи показал исторический максимум", — отмечает Станислав Клещев из "ВТБ Мои Инвестиции".

"Техническая картина заставляет быть осторожными: фиксировать прибыль или хеджировать открытые длинные позиции. Завершение периода дивидендных выплат означает окончание сезонного притока капитала на рынок, который поддерживал рост последних недель. А повышение ключевой ставки ЦБ РФ — фундаментальный встречный ветер, ограничивающий пересмотр вверх справедливых цен акций", — добавляет он.

"Весомый фактор повышательного курса рынка акций в июле — девальвация рубля, но не только. Дивиденды корпораций и ускоренный рост депозитарных расписок отечественных компаний в ожидании массовой редомициляции на родину и в дружественные страны обеспечили мощное ралли всего рынка. Если смотреть дальше, то на круглой планке может быть найдено чисто психологическое сопротивление, и кто-то захочет зафиксировать прибыль", — говорит Зельцер.

"Но видится, что с тактической точки зрения рынок способен на большее. Наш очередной ориентир — 3200 пунктов по индексу, где уже будет более значимое техническое сопротивление, обусловленное тестом снизу-вверх локального максимума отскока января 2022 г. Вопрос лишь в глубине возможной коррекции от уровня 3000 п., тем не менее, если откат и будет, то это создаст еще более интересный момент на заход в рынок под перспективу", — добавляет эксперт.

Кашаев ожидает увидеть продолжение роста индекса Мосбиржи, восстановление индекса облигаций RGBI, стабилизацию уровня инфляции и укрепление рубля. Будет также расти промышленное производство, чистые располагаемые доходы населения и снижаться дефицит бюджета, считает он.

Алексей Головинов из ПСБ также считает, что в августе российский рынок акций продолжит расти, так как основным поддерживающим фактором выступит слабый рубль и рост цен на нефть. По его оценкам, индекс Мосбиржи в августе может подняться выше 3100 пунктов, но он по-прежнему отмечает локальную перегретость рынка.

"На этом фоне, в случае появления негативных новостей, российские акции могут перейти к коррекции, однако сильного падения ждать не стоит. На рынок оказывают влияние слабый рубль и позитивная конъюнктура на нефтяном рынке, что будет поддерживать бумаги нефтегазовых компаний", — отмечает он.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

"Из краткосрочных катализаторов рынка выделяем раскрытие отчётности компаниями, которые воздерживались от этого последние 1,5 года. Также в качестве катализатора роста рынка отметим увеличение цен на нефть и возможное ослабление рубля. В обоих случаях в числе главных бенефициаров — акции нефтяных компаний", — говорит Клещев.

"Северсталь", НЛМК, ММК могут стать бенефициарами возобновления публикации отчетности. Также акции иностранных компаний, ведущих бизнес в РФ, например, Ozon, Х5, "Яндекс", могут показать дальнейший рост при принятии закона о принудительной редомициляции", — также добавили в "ВТБ Мои Инвестиции".

Зельцер позитивно оценивает нефтянку и газовиков (акции "Лукойла", "Татнефти", "Новатэка", префы "Сургутнефтегаза").

"Должен проснуться после двухмесячной "спячки" и ВТБ — отчетность очень сильная и бумага способна направиться к 2,6 копейки. А бумаги TCS Group на фоне санкций против "Тинькофф банка" вряд ли сильно пострадают, поскольку бизнес переориентировался на внутренний рынок, и бумаги после эмоционального пролива на новости вскоре будут способны пойти даже на годовые максимумы", — говорит он.

Аналитик с осторожностью смотрит на бумаги компаний с высокой долговой нагрузкой, бизнес которых ориентирован на внутренний рынок, то есть телекомы могут продолжать запаздывать.

Для Кашаева наиболее привлекательные отрасли — банки, нефтяные компании, ритейл. Но отстает отрасль строительства, полагает эксперт.

"Лидерами рынка с нашей точки зрения будут ВТБ, "Лукойл", "Магнит". Считаем, что по итогам года показатель достаточности капитала у ВТБ превысит двузначное значение, а это высокий шанс на восстановление платежей по субординированным займам и потенциальная выплата дивидендов", — говорит он.

"Акции "Лукойла" интересны, так как нефть стоит все дороже, особенно в рублях, объемы производства остаются на высоких значениях. Поэтому мы ожидаем высокие дивиденды от "Лукойла" уже по итогам шести месяцев 2023 года. "Магнит" завершил выкуп своих акций у иностранцев. Прогнозируем, что теперь компания проведет ВОСА, переизберет совет директоров и, возможно, объявит промежуточные дивиденды. Все нужно успеть до середины сентября, чтобы акции не исключили из индекса Мосбиржи", — добавляет аналитик.

Головинов в августе отдаёт предпочтение акциям экспортёров. На его взгляд, бумаги "Лукойла" уже близки к справедливым оценкам, поэтому стоит рассмотреть другие нефтяные компании: акции "Роснефти", "Газпром нефти" и "Татнефти".

"Порадовать инвесторов также могут бумаги из сегмента металлургии и горной добычи. Сюда мы относим бумаги сталелитейщиков, по которым могут появиться новости относительно их финансовых результатов или потенциальных дивидендных выплат. Кроме этого, могут продолжить восстанавливаться отстающие от рынка акции "Норникеля", — добавляет он.

"Позитивно смотрим и на отдельные бумаги внутренних сегментов. Прежде всего, это акции Сбербанка и ВТБ, притом бумаги ВТБ могут показать более сильную динамику ввиду очевидной их недооценки. Кроме того, ждём сохранения спроса на бумаги ИТ-сектора", — заключает он.