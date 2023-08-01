МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. "Цифра брокер" автоматически конвертировал в рубли остатки на брокерских счетах клиентов до 100 евро и валюты, торги которыми были приостановлены на Московской бирже, следует из сообщения компании. НАУФОР разработала правила электронной передачи сведений о клиентах

Новый регламент "Цифра брокер" со следующими правками вступил в силу 28 июля. "В случае наличия по состоянию на начало торговой сессии 31 июля 2023 года на брокерском счете клиента денежных средств в евро в сумме менее 100 евро, клиент поручает брокеру осуществить сделку продажи такого остатка денежных средств на организованных торгах Московской биржи", — говорится в сообщении.

"В случае наличия по состоянию на начало торговой сессии 31 июля 2023 года на брокерском счете клиента денежных средств в валюте, с которой не проводятся организованные торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов Московской биржи, клиент поручает брокеру осуществить 31 июля 2023 года продажу такого остатка денежных средств за российские рубли на внебиржевом рынке по доступному брокеру курсу с удержанием вознаграждения по ставке комиссии за совершение сделки на валютном рынке Московской биржи", — также сообщает брокер.

О предстоявших изменениях клиенты были заранее предупреждены в публикации 13 июля 2023 года.

Московская биржа после 24 февраля 2022 года приостановила торги, в частности, японской иеной, британским фунтом и швейцарским франком.