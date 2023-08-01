МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Европы завершили торги вторника в минусе, пока трейдеры оценивали макростатистические данные, следует из данных торгов.

По итогам дня британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,43% — до 7666,27 пункта, французский CAC 40 — на 1,22%, до 7406,08 пункта, немецкий DAX — на 1,26%, до 16240,4 пункта.

Ранее во вторник агентство S&P Global сообщило, что индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в июле сократился до 42,7 пункта с 43,4 пункта в июне, что является минимумом более чем за три года. При этом аналогичный показатель по Германии снизился до минимума с 2020 года в 38,8 пункта с 40,6 пункта в июне. А во Франции индикатор уменьшился в июле до 45,1 пункта с 46 пунктов месяцем ранее.

"Очевидно, что производственный сектор испытывает явный дефляционный импульс, который, вероятно, продолжит оказывать давление на цены в ближайшие месяцы", — цитирует агентство Блумберг главного рыночного аналитика CMC Markets UK Майкла Хьюсона (Michael Hewson). "Вопрос заключается в том, будет ли это аналогичным образом влиять на сектор услуг, и здесь цены окажутся несколько более устойчивыми", — добавил эксперт.