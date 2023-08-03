МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. В среду котировки природного газа продолжили снижение, опустившись в район 7-дневного минимума на ожиданиях ослабления спроса в течение следующих двух недель и ввиду роста добычи, сообщило агентство Reuters.

Котировки упали, несмотря на прогнозы более жаркой, чем обычно, погоды до середины августа, в особенности, в Техасе.

По итогам торгов в среду сентябрьские фьючерсы на природный газ снизились на 8,3 цента, или 3,2%, до 2,477 доллара за млн БТЕ.

"Даже несмотря на рекордно высокие температуры воздуха и высокую потребность в генерации электроэнергии, рост цен затруднен ввиду активной добычи в США", — отметил Фил Флинн, аналитик Price Futures Group.

"Котировки останутся в пределах диапазона в 0,20 доллара, пространство для падения ограниченно, а для роста есть немного больше простора, но мы не ожидаем значительного движения в какую-либо сторону", — добавил он.

Во вторник спрос на электроэнергию в Техасе подскочил до исторического максимума второй день подряд. Согласно данным Совета по электроснабжению Техаса (ERCOT), в среду спрос на электроэнергию в этом штате, вероятно, достигнет нового рекордного максимума, поскольку домохозяйства и компании активно используют кондиционеры воздуха в условиях очень жаркой погоды.

Совокупный спрос на электроэнергию в США достиг рекордного максимума этого года 27 июля, в самый жаркий день за истекший период этого лета, согласно данным Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

По данным Refinitiv, средняя добыча природного газа в континентальных штатах США в июле составила 101,7 млрд кубических футов в день, против 101,0 млрд кубических футов в день в июне и рекордного максимума мая 101,8 млрд кубических футов в день.

Между тем суточные объемы добычи природного газа в среду, вероятно, снизились на 1,6 млрд кубических футов в день, до более чем 7-дневного минимума 100,4 млрд кубических футов в день. Согласно метеопрогнозам, температуры воздуха в континентальных штатах США будут превышать норму как минимум до 16 августа.

По прогнозу Refinitiv, спрос на природный газ в США, включая экспорт, вырастет до уровня 105 млрд кубических футов в день на предстоящей неделе со 104,9 млрд кубических футов в день на этой неделе на фоне увеличения потребления газа электростанциями.

За истекший период июля поставки газа на семь крупнейших экспортных СПГ-терминалов США выросли в среднем до 12,7 млрд кубических футов в день против 11,6 млрд кубических футов в день в июне.

Позже в четверг Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует еженедельный отчет о запасах газа.

Опрошенные Reuters аналитики полагают, что запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) США на неделе 22-28 июля выросли на 17 млрд кубических футов. Год назад запасы увеличились на 37 млрд кубических футов, а среднее 5-летнее значение для отчетного периода составляет +37 млрд кубических футов.

Если оценка аналитиков верна, общий объем запасов газа в ПХГ США составил 3,004 трлн кубических футов. Это на 12% выше среднего 5-летнего показателя.