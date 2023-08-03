МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Число физических лиц с брокерскими счетами на Московской бирже в июле выросло на 433 тысячи человек и достигло 26,39 миллиона, из них сделки на фондовом рынке совершали более 3 миллионов человек — такая активность наблюдалась впервые с февраля 2022 года, следует из сообщения торговой площадки. ЦБ включил Мосбиржу в реестр операторов финактивов

"Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже (MOEX), по итогам июля 2023 года достигло 26,39 миллиона (+433 тысячи человек за июль), ими открыто 44,9 миллиона счетов (+910 тысяч счетов за июль). Активность частных инвесторов впервые с февраля 2022 года превысила 3-миллионный порог: количество частных клиентов, совершавших в июле 2023 года сделки на Московской бирже, составило 3,06 миллиона человек", — говорится в сообщении.

Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в июле составила 78,9%, в объеме торгов облигациями — 35,4%, на спот-рынке валюты — 17,7%, на срочном рынке — 68,2%.

Самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (29,9% и 7,6% соответственно), акции Газпрома (17,6%), "Лукойла" (12%), "Норникеля" (7,4%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (6%), акции "Яндекса" (6%), "Роснефти" (5,3%), "Новатэка" (4,3%) и "Магнита" (3,9%).

Количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в июле достигло 5,59 миллиона. Оборот по ИИС по итогам месяца составил 202,7 миллиарда рублей, в структуре оборота 85% — сделки с акциями и по 7,5% — с облигациями и с паями фондов.

Лидерами по количеству открытых ИИС в региональном разрезе стали Москва (562,6 тысячи счетов), Московская область (329,6 тысячи) и Санкт-Петербург (266,6 тысячи), Свердловская область (185,9 тысячи), Краснодарский край (176 тысячи) и Башкирия (175,4 тысячи счетов).