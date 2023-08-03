МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в четверг вырос на 1,3% — шестой торговый день подряд, обновив максимум с февраля 2022 года, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Российский рынок акций вырос за основную торговую сессию

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 1,33%, до 3147,80 пункта, долларовый РТС — на 0,62%, до 1046,57 пункта.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения ценовой динамики против закрытия.

РЫНОК ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ

Российский рынок акций в четверг продолжил расти – уже шестой торговый день подряд – и впервые с февраля 2022 года в ходе дня выходил на уровень 3150 пунктов по индексу Мосбиржи на фоне слабеющего рубля.

"Российский рынок акций в четверг продвинулся к новым годовым вершинам по индексу Мосбиржи. Рынок пока предпочитает игнорировать накопленную перегретость, продолжая отыгрывать фактор ослабления рубля, который сегодня продолжил увеличивать потери к доллару", — комментирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость нефти к 20.35 мск росла на 2,6% до 85,4 доллара за баррель сорта Brent, хотя большую часть дня провела в районе 84 долларов. Западные фондовые рынки менялись разнонаправленно в пределах 0,8%.

В лидерах роста цены на Московской бирже в основную сессию оказались бумаги НМТП (+9,2%). "Фундаментальных причин для такого роста бумаги в последние дни нет. Возможно, росту котировок способствовало решение о формировании или увеличении позиции в бумаге крупным инвестором", — говорит Анна Михайлова из УК "Ингосстрах-Инвестиции".

Также выросли бумаги "Русгидро" (+10,2%), Ozon (+7,2%), ВТБ (+5,5%). Упали бумаги ДВМП (-3,5%), Мосбиржи (-0,4%), "Сегежи" (-0,2%), "Самолета" (-0,1%).

ПРОГНОЗЫ

Фактор пятницы в условиях достигнутых высот индекса Мосбиржи и сложной геополитики может послужить причиной для волны фиксации прибыли, полагает Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Наш прогноз на 4 августа по индексу Мосбиржи – 3025-3150 пунктов", — добавляет он.

Благоприятную для покупок ситуацию для российских активов создали публикации сильных полугодовых отчетностей по МСФО таких крупных эмитентов, как Сбербанк и "Ростелеком", считает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.

"Индекс Мосбиржи в пятницу будет колебаться в диапазоне 3100–3200 пунктов", — оценивает она.