МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно снижаются после того, как американские индексы закрылись в минусе в пятницу, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Импорт США из Китая с января по май сократился на 24 процента, пишет СМИ

По состоянию на 8.00 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite уменьшается на 0,58%, до 3 269,18 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — также на 0,58%, до 2 059,47 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,14%, до 19 490 пунктов. Южнокорейский KOSPI опускается на 0,68%, до 2 584,87 пункта, японский Nikkei 225 растет на 0,16%, до 32 225,5 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 уменьшается на 0,29%, до 7 303,8 пункта.

"Местные акции, похоже, ухватились за пятничное падение американских котировок, поскольку инвесторы все еще поглощены неделей спада на большинстве рынков", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс (AP) слова аналитика из SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).

Трейдеры в США и в Азии продолжают оценивать корпоративную отчетность крупных компаний. Так, Apple в пятницу сообщила о снижении как выручки, так и чистой прибыль по итогам первых трёх кварталов финансового года. По итогам торгов пятницы стоимость акций компании упала на 4,8%.

Помимо этого, рынки АТР ждут китайской статистики. Во вторник таможенное управление Китая опубликует данные объема импорта и экспорта в стране. А газета The Washington Post на выходных сообщила, что импорт США из Китая с января по май сократился на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на попытки представителей обеих стран "разрешить противоречия".