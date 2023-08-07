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Российский рынок акций растет в начале торгов понедельника
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. Российский рынок акций растет более чем на 1% в начале торговой сессии понедельника, следует из данных Московской биржи. К 10.01 мск индекс Мосбиржи поднимается на 1,25%, до... ПРАЙМ, 07.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет более чем на 1% в начале торговой сессии понедельника, следует из данных Московской биржи.
К 10.01 мск индекс Мосбиржи поднимается на 1,25%, до 3131,23 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,02%, до 1026,13 пункта.