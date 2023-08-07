МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет более чем на 1% в начале торговой сессии понедельника, следует из данных Московской биржи. Пшеница незначительно дорожает на Чикагской бирже на фоне атаки дрона

К 10.01 мск индекс Мосбиржи поднимается на 1,25%, до 3131,23 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,02%, до 1026,13 пункта.