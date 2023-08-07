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Европейские фондовые индексы снижаются в ожидании макростатистики
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. Европейские рынки акций снижаются в понедельник, ожидая данных по инфляции в Германии и США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.15 мск британский индекс FTSE 100... ПРАЙМ, 07.08.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Европейские рынки акций снижаются в понедельник, ожидая данных по инфляции в Германии и США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.15 мск британский индекс FTSE 100 уменьшался на 0,64%, до 7 515,93 пункта, французский CAC 40 — на 0,59%, до 7 272,06 пункта, немецкий DAX — на 0,62%, до 15 852,05 пункта.
Во вторник Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) опубликует окончательную оценку показателя инфляции в стране в июле. Предварительная оценка поместила годовую инфляцию по итогам июля на уровень 6,2% против 6,4% в июне. Кроме того, в четверг выйдут данные по инфляции в США. Аналитики прогнозируют, что по итогам июля потребительские цены в Штатах выросли на 3,3% в годовом выражении после увеличения на 4% месяцем ранее.
Европейские рынки могли отреагировать и на динамику фондовых индексов США, которые в пятницу закрылись в минусе на корпоративных новостях. Так, Apple в пятницу сообщила о снижении как выручки, так и чистой прибыли по итогам первых трех кварталов финансового года. По итогам торгов пятницы стоимость акций компании упала на 4,8%.