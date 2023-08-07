МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Европейские рынки акций снижаются в понедельник, ожидая данных по инфляции в Германии и США, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара на Мосбирже вырос до 97 рублей впервые с марта 2022 года

По состоянию на 12.15 мск британский индекс FTSE 100 уменьшался на 0,64%, до 7 515,93 пункта, французский CAC 40 — на 0,59%, до 7 272,06 пункта, немецкий DAX — на 0,62%, до 15 852,05 пункта.

Во вторник Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) опубликует окончательную оценку показателя инфляции в стране в июле. Предварительная оценка поместила годовую инфляцию по итогам июля на уровень 6,2% против 6,4% в июне. Кроме того, в четверг выйдут данные по инфляции в США. Аналитики прогнозируют, что по итогам июля потребительские цены в Штатах выросли на 3,3% в годовом выражении после увеличения на 4% месяцем ранее.

Европейские рынки могли отреагировать и на динамику фондовых индексов США, которые в пятницу закрылись в минусе на корпоративных новостях. Так, Apple в пятницу сообщила о снижении как выручки, так и чистой прибыли по итогам первых трех кварталов финансового года. По итогам торгов пятницы стоимость акций компании упала на 4,8%.