МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник не демонстрируют единой динамики, пока рынки ожидают выход статистики по инфляции в Китае, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть незначительно растут после выхода данных китайской таможни

По состоянию на 7.59 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,1%, до 3 269,29 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижается на 0,06%, до 2 056,61 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,3%, до 19 256,61 пункта. Южнокорейский KOSPI снижается на 0,06%, до 2 577,84 пункта, австралийский S&P/ASX 200 растет на 0,14%, до 7 319,9 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,28%, до 32 360 пунктов.

Рынки ожидают данные по инфляции в КНР, публикация которых состоится в среду. Годовая инфляция в стране в июне оказалась нулевой, тогда как прогнозировался рост потребительских цен на 0,2%. В июле аналитики прогнозируют снижение показателя на 0,4%.

"Дефляция представляет собой значительный риск, отражающий слабый спрос, и это скажется на доходах китайских корпораций", — приводит агентство Блумберг мнение аналитика Bloomberg Intelligence Марвина Ченя (Marvin Chen). "Положительным моментом является то, что более низкие показатели инфляции оставляют дверь открытой для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики", — добавил эксперт.

Также инвесторы оценивают статистические данные из Китая по объему импорта и экспорта в стране, опубликованные ранее во вторник. Так, экспорт Китая в годовом выражении в июле упал на 14,5%, импорт — на 12,4%. Аналитики ждали снижения на 12,5% и 5% соответственно.