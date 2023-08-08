МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ, Иван Таскин. Рубль не смог развить понедельничное укрепление и заметно ослаб по итогам торгов вторника — доллар завершил торги выше 97 рублей, а евро — выше отметки 106 рублей, следует из данных Московской биржи. Рубль падает после попытки роста в понедельник

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 1,83 рубля, до 97,1 рубля, юаня — на 18 копеек, до 13,42 рубля, евро — на 1,16 рубля, до 106,46 рубля.

Объем торгов юанем составил 101,93 миллиарда рублей против 99,1 миллиарда по доллару и 35,11 миллиарда по евро.

К 19.23 мск октябрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожал на 0,07%, до 85,4 доллара за баррель. При этом в ходе валютных торгов в России котировки этого сырья преимущественно находились "в минусе".

РУБЛЬ НЕ СМОГ ЗАКРЕПИТЬ РОСТ

"Рубль во вторник продолжил терять позиции к основным валютам. Локально сказался спад нефтяных котировок и взлет самого доллара (индекс доллара вырос на 0,55%), фундаментально же сказывается сохраняющийся дисбаланс между неустойчивым притоком валютной выручки в страну и активным спросом на валюту со стороны импортеров и населения. При этом сезонная "тонкость" рынка позволяет спекулянтам легко проводить атаки против национальной валюты", — считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Эксперт полагает, что на данный момент рубль выглядит перепроданным, а девальвационный импульс уже близок к завершению. Поддержку отечественной валюте, по мнению Бахтина, должны оказать повышение цен на нефть с конца июля, сужение ценового спреда между сортами нефти Brent и Urals, рост ключевой ставки, улучшение динамики ВВП и стабилизация бюджетных параметров.

Антон Кравченко из УК "Первая" считает, что ослабление рубля во вторник, как и ранее, связано со слабостью счета текущих операций России — импорт продолжает расти, а спрос на валюту подогревает сезон отпусков.

ПРОГНОЗЫ

Бахтин прогнозирует, что в середине недели курс доллара будет двигаться в диапазоне 93,5-97,5 рубля.

Андрей Эшкинин из "Алор Брокер" считает, что на фоне преодоления долларом отметки в 97 рублей он продолжит рост в район 100 рублей, после чего американскую валюту ждет откат.

"Наши ориентиры для курса рубля к доллару, евро и юаню на предстоящие торги: 96–98 рублей, 105–107 рублей и 13,2–13,5 рубля соответственно", — заключает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.