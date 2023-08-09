МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. По итогам торгов в США во вторник фьючерсы на природный газ выросли в цене на фоне прогнозов более жаркой, чем обычно, погоды, сообщило агентство Reuters. Высокие температуры поддерживают спрос на кондиционирование воздуха — особенно, в Техасе. Это нивелирует давление со стороны увеличения добычи.

Сентябрьские фьючерсы на газ на NYMEX подорожали по итогам сессии на 5,2 цента, или 1,9%, до 2,777 доллара за млн БТЕ.

Температуры выше обычных в густонаселенных штатах, продолжающаяся жара в Техасе, признаки того, что экспортные СПГ-терминалы наращивают мощности в ожидании повышенного зимнего спроса — все это обеспечивает более стабильные и позитивные условия для цен, полагает Гари Каннингем, директор по исследованиям рынка в Tradition Energy.

"Учитывая то, что некоторые крупные производители природного газа сокращают капиталовложения в бурение, мы ожидаем стабилизации добычи газа на уровне чуть выше 100 млрд кубических футов в день до конца текущего года и, возможно, в начале 2024 года", — добавляет аналитик.

В понедельник спрос на электроэнергию в Техасе подскочил до исторических максимумов. Согласно прогнозам Совета по электроснабжению Техаса (ERCOT), эти максимумы могут быть обновлены на текущей неделе.

Судя по метеопрогнозам, температуры воздуха в континентальных штатах США будут превышать норму как минимум до 23 августа.

Refinitiv прогнозирует, что спрос на природный газ в США, включая экспорт, поднимется на следующей неделе до 105,2 млрд кубических футов в день с 101,8 млрд кубических футов в день на текущей неделе на фоне увеличения потребления газа электростанциями и роста экспорта.

По данным Refinitiv, средняя добыча природного газа в континентальных штатах США за истекший период августа составила 102,1 млрд кубических футов в день против 101,8 млрд кубических футов в июле. Текущий уровень добычи лишь немного уступает зафиксированному в мае рекордному максимуму, 102,2 млрд кубических футов в день.

За истекший период августа поставки газа на семь крупнейших экспортных СПГ-терминалов США снизились в среднем до 12,2 млрд кубических футов в день с 12,7 млрд кубических футов в день в июле. Максимальными эти поставки были в апреле — 14 млрд кубических футов в день.

США может стать крупнейшим поставщиком СПГ в мире в 2023 году, обогнав нынешних лидеров — Австралию и Катар. Эскалация напряженности на Украине привела к нарушению цепочек поставок, введению санкций, значительному повышению цен на газ — и увеличению спроса на американский СПГ.

В 2022 году около 69%, или 7,2 млрд кубических футов в день, американского экспорта СПГ отправлялось в Европу — поставщики перенаправили сюда потоки из Азии, чтобы воспользоваться ростом цен. В 2021 году, когда цены в Азии были выше, лишь 35%, или 3,3 млрд кубических футов в день, американского СПГ отправилось в Европу.

С возвращением высоких цен на газ в Азии в этом году аналитики ждут увеличения экспорта американского СПГ на азиатские рынки. Однако пока этого не случилось. В 1-м полугодии 2023 года только 19%, или 2,1 млрд кубических футов, американского экспорта СПГ было поставлено в Азию, в то время как в Европу — 70%, или 8 млрд кубических футов.