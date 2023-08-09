МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Доллар США в среду сдал позиции, так как последние данные показали, что в прошлом месяце экономика Китая вступила в период дефляции. Как сообщает Reuters, такое развитие событий повысило вероятность дополнительных мер стимулирования со стороны китайских властей и привлекло инвесторов к рискованным активам.

Продажи доллара китайскими государственными банками помогли юаню вырасти с минимума за один месяц, говорят дилеры. Народный банк Китая перед открытием рынка установил срединный курс национальной валюты на уровне 7,1588 юаня за доллар, что оказалось выше прогнозов и стало сигналом о неудовлетворенности властей падением юаня.

Индекс доллара снизился на 0,22%, до 102,29. На предыдущей сессии индекс вырос на 0,47%.

Пара евро/доллар выросла на 0,3%, до 1,09865, а пара фунт/доллар — на 0,16%, до 1,27695.

Европейские рынки получили некоторую передышку после падения фондовых индексов днем ранее, когда правительство Италии неожиданно объявило о налоге на прибыль банков в размере 40%. Впоследствии Министерство финансов смягчило свою позицию, но первоначальное решение вызвало падение акций крупных банков еврозоны на 3,5%.

Вышедшие в среду данные Китая указали на первое более чем за два года снижение потребительских цен. Вместо того чтобы вызвать ослабление склонности инвесторов к риску и спрос на доллар, эти данные усилили ожидания того, что правительство Китая примет меры поддержки экономики.

"По-прежнему нет признаков того, что в ближайшее время власти примут меры поддержки" китайской экономики, хотя налицо неудовольствие ростом пары доллар США/китайский юань, которое выражается в более высоком срединном курсе юаня, говорят в National Australia Bank.

В результате этого индекс доллара будет получать довольно сильную поддержку выше отметки 102, но уровень 103, вероятно, будет предельным уровнем в краткосрочной перспективе, отмечают в банке.

Пара австралийский доллар/доллар США выросла на 0,13%, до 0,6553. Во вторник она опускалась до минимума с 1 июня 0,6497.

Новозеландский доллар вырос против американской валюты на 0,16%, до 0,6074, восстановившись с двухмесячного минимума 0,6035, достигнутого на предыдущей сессии.

Данные по инфляции в США, которые выйдут в четверг, занимают центральное место в рассуждениях рынка по поводу траектории денежно-кредитной политики ФРС. Для инвесторов они важнее, чем снижение ценового давления в Китае, говорят в Daiwa Capital Markets.

"Действительно, ФРС, ЕЦБ и Банк Англии обеспокоены ценами на услуги, а также дефицитом ресурсов на рынке труда, и ситуация там не будет меняться из-за того, что происходит в Китае".

До начала текущей сессии со стороны некоторых руководителей ФРС поступили сигналы о склонности к мягкой денежно-кредитной политике. В частности, президент Федерального резервного банка Филадельфии Патрик Харкер предположил во вторник, что процентные ставки уже находятся на достаточно высоком уровне, подтвердив мнение, ранее высказанное его коллегой из Атланты Рафаэлем Бостиком.

При этом среди руководителей центрального банка нет единства по вопросу дальнейших перспектив. В понедельник член Совета управляющих ФРС Мишель Боуман назвала дальнейшее повышение ставок вероятным.

Сейчас рынки учитывают в котировках повышение ключевой ставки ФРС на 25 базисных пунктов на заседании в сентябре с вероятностью 86,5%.