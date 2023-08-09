МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду коррекционно растут после заметного снижения во вторник, свидетельствуют данные торгов. Цена дизтоплива на российской бирже поставила рекорд шестой раз за месяц

По состоянию на 14.46 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,72%, до 7 581,34 пункта, французский CAC 40 — на 1,09%, до 7 348,82 пункта, немецкий DAX — на 0,96%, до 15 929,43 пункта.

По итогам торгов вторника FTSE 100 снизился на 0,36%, CAC 40 — на 0,69%, DAX — на 1,1%%. На европейских рынках наблюдалась негативная динамика после новостей о том, что правительство Италии утвердило единовременный налог в 40% на "сверхприбыль" банков. Так, акции итальянских Unicredit и Intesa подешевели на 5,9% и 8,7% соответственно.

Также трейдеры оценивали решение международного рейтингового агентства Moody's о понижении рейтингов 10 малых и средних банков США. При этом Moody's также заявило о возможности понижения рейтингов и крупных банков, в том числе Bank of New York Mellon.