2023-08-09T15:01:56+03:00
2023-08-09T15:01:56+03:00
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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230809/841358653.html
Европейские фондовые рынки коррекционно растут
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. Основные фондовые индексы Европы в среду коррекционно растут после заметного снижения во вторник, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.46 мск британский индекс FTSE... ПРАЙМ, 09.08.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду коррекционно растут после заметного снижения во вторник, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.46 мск британский индекс FTSE 100 растет на 0,72%, до 7 581,34 пункта, французский CAC 40 — на 1,09%, до 7 348,82 пункта, немецкий DAX — на 0,96%, до 15 929,43 пункта.
По итогам торгов вторника FTSE 100 снизился на 0,36%, CAC 40 — на 0,69%, DAX — на 1,1%%. На европейских рынках наблюдалась негативная динамика после новостей о том, что правительство Италии утвердило единовременный налог в 40% на "сверхприбыль" банков. Так, акции итальянских Unicredit и Intesa подешевели на 5,9% и 8,7% соответственно.
Также трейдеры оценивали решение международного рейтингового агентства Moody's о понижении рейтингов 10 малых и средних банков США. При этом Moody's также заявило о возможности понижения рейтингов и крупных банков, в том числе Bank of New York Mellon.