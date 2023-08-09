2023-08-09T19:02:29+03:00
2023-08-09T19:02:29+03:00
2023-08-09T19:02:29+03:00
2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230809/841364654.html
Российский рынок акций завершил основные торги ростом на 0,5 процента
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Российский рынок акций завершил основную торговую сессию ростом примерно на 0,5%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 0,46%, до 3099,52 пункта,... ПРАЙМ, 09.08.2023
рынки, новости, россия, рынок акций рф, итоги торгов
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основную торговую сессию ростом примерно на 0,5%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 0,46%, до 3099,52 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,49%, до 1004,72 пункта.