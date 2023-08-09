2023-08-09T19:02:29+03:00

2023-08-09T19:02:29+03:00

2023-08-09T19:02:29+03:00

2023

https://1prime.ru/Financial_market/20230809/841364654.html

Российский рынок акций завершил основные торги ростом на 0,5 процента

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

Российский рынок акций завершил основную торговую сессию ростом примерно на 0,5%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 0,46%, до 3099,52 пункта,... ПРАЙМ, 09.08.2023

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60