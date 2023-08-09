МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций завершил основную торговую сессию ростом примерно на 0,5%, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 0,46%, до 3099,52 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,49%, до 1004,72 пункта.